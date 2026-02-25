Казахстан и Катар усиливают инвестиционное сотрудничество

В переговорах приняли участие Муатаз Аль-Хаят и Рамез Аль-Хаят, передает DKNews.kz.
Основное внимание было уделено перспективам реализации совместных проектов в энергетике и телекоммуникациях.
Ключевой акцент — газовые проекты.
Глава государства отметил стратегическое значение сотрудничества с катарскими инвесторами.
Он подчеркнул, что масштабные газовые проекты являются основой инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и Катаром. Речь идет о переработке газа. Его транспортировке. И развитии энергогенерации.
По словам Президента, такие инициативы напрямую укрепляют энергетическую безопасность страны.
Инвестиции в телекоммуникации.
В ходе встречи Президенту представили планы компании по расширению присутствия на телекоммуникационном рынке Казахстана.
Речь идет о проекте, связанном с приобретением Mobile Telecom Service, работающей под брендом Tele2.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что участие PIH ускорит модернизацию инфраструктуры связи. Оно повысит качество телекоммуникационных услуг. Оно расширит их доступность для населения.
Что дальше.
По итогам переговоров стороны подтвердили намерение углублять инвестиционное сотрудничество.
Ожидается, что совместные проекты охватят ключевые отрасли экономики. Они также могут стать новым этапом стратегического партнерства Казахстана и Катара.