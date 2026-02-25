Джабаров: ЕС нечего предложить Армении за отказ от связей с РФ

Сенатор отметил, что ранее заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук предупредил, что включение Армении в Евросоюз может негативно сказаться на ее сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. Он напомнил, что ранее в Совфеде состоялась встреча российских сенаторов с коллегами из Армении, во время которой представители Еревана отметили «беспрецедентный экономический рост» в республике благодаря ЕАЭС.