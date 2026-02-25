Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джабаров: ЕС нечего предложить Армении за отказ от связей с РФ

Европейские страны не в состоянии предложить Армении сотрудничество, которое бы было выгоднее партнерства с Россией. Так сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал в Telegram активизацию деятельности Евросоюза накануне выборов в парламент Армении.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Сенатор напомнил, что в связи с предстоящими выборами глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС предоставит Еревану 15 млн евро. Деньги европейцы направят в том числе на борьбу с российским «вмешательством».

Джабаров обратил внимание, что Брюссель следит за выборами в странах СНГ, но интерес Евросоюза объясняется исключительно стремлением продвинуть антироссийскую повестку. Сенатор уточнил, что ранее европейские чиновники уже сотрудничали с Молдавией против «российского вмешательства».

«Европейцы, несомненно, займутся сейчас антироссийской пропагандой и в Армении. Но, по большому счёту, им ведь нечего предложить Еревану взамен связей с Россией», — написал он в Telegram.

Сенатор отметил, что ранее заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук предупредил, что включение Армении в Евросоюз может негативно сказаться на ее сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. Он напомнил, что ранее в Совфеде состоялась встреча российских сенаторов с коллегами из Армении, во время которой представители Еревана отметили «беспрецедентный экономический рост» в республике благодаря ЕАЭС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше