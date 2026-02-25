Джабаров: ЕС нечего предложить Армении за отказ от связей с РФ

Сенатор напомнил, что в связи с предстоящими выборами глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС предоставит Еревану 15 млн евро. Деньги европейцы направят в том числе на борьбу с российским «вмешательством».
Джабаров обратил внимание, что Брюссель следит за выборами в странах СНГ, но интерес Евросоюза объясняется исключительно стремлением продвинуть антироссийскую повестку. Сенатор уточнил, что ранее европейские чиновники уже сотрудничали с Молдавией против «российского вмешательства».
«Европейцы, несомненно, займутся сейчас антироссийской пропагандой и в Армении. Но, по большому счёту, им ведь нечего предложить Еревану взамен связей с Россией», — написал он в Telegram.
Сенатор отметил, что ранее заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук предупредил, что включение Армении в Евросоюз может негативно сказаться на ее сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. Он напомнил, что ранее в Совфеде состоялась встреча российских сенаторов с коллегами из Армении, во время которой представители Еревана отметили «беспрецедентный экономический рост» в республике благодаря ЕАЭС.