Политолог добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский принимает решения под влиянием политиков других стран, что угрожает институту власти страны. Он подчеркнул, что президент Украины пытался реализовать сценарий из сериала «Слуга народа», но реальность оказалась другой. Эксперт уточнил, что Зеленский — это политически разменная фигура, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Он добавил, что западные лидеры используют таких для создания нужных режимов.