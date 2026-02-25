Ричмонд
Политолог раскрыл, когда Украина согласится на условия России

Киев примет условия российской стороны в процессе мирных переговоров только после того, как положение ВСУ на фронте станет плачевным, без перспективы на улучшение. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник NEWS.ru считает, что для капитуляции Киева требуется повтор ситуации, которая сложилась весной 1945 года, когда Берлин отказался от «подковерных игр» и согласился на все условия Москвы.

«Мне кажется, что окончательное решение украинского конфликта свершится, когда ВС РФ добьют ВСУ, и те поймут, что никакого выхода, кроме переговоров, у них нет», — уточнил эксперт.

Политолог добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский принимает решения под влиянием политиков других стран, что угрожает институту власти страны. Он подчеркнул, что президент Украины пытался реализовать сценарий из сериала «Слуга народа», но реальность оказалась другой. Эксперт уточнил, что Зеленский — это политически разменная фигура, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Он добавил, что западные лидеры используют таких для создания нужных режимов.

Ранее немецкий дипломат, член Европейского парламента Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что Россия как победитель в противостоянии с Украиной будет определять повестку переговоров. Он отметил, что позиция политиков в Европе по поводу ситуации на Украине неадекватна, и порекомендовал им трезво оценить положение Киева.