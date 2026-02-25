Билл Гейтс заявил, что его измены с россиянками не связаны с делом Эпштейна

Основатель Microsoft Билл Гейтс на внутреннем собрании своего благотворительного фонда извинился за контакты с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном и признался в супружеских изменах. Миллиардер заявил, что у него были романы с женщинами из России, подчеркнув, что они не связаны с делом Эпштейна. Что известно о возлюбленных Гейтса и как на это отреагировали в его окружении — в материале «Газеты.Ru».