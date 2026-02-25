Ферузу Эшматову переизбрали Омбудсманом Узбекистана

«В соответствии с пунктом 16 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан и статьей 6 Закона “Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмане)” на должность Уполномоченного по правам человека рекомендована кандидатура Ферузы Эшматовой. После вопросов-ответов, а также обсуждений депутаты поддержали кандидатуру Ферузы Эшматовой и избрали ее Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсманом)», — говорится в сообщении.