Ферузу Эшматову переизбрали Омбудсманом Узбекистана

Эшматова впервые заняла этот пост в январе 2021 года. До этого она была председателем Комитета Сената Олий Мажлиса РУз по делам женщин и гендерного равенства.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты переизбрали Ферузу Эшматову на должность Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана). Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«В соответствии с пунктом 16 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан и статьей 6 Закона “Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмане)” на должность Уполномоченного по правам человека рекомендована кандидатура Ферузы Эшматовой. После вопросов-ответов, а также обсуждений депутаты поддержали кандидатуру Ферузы Эшматовой и избрали ее Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсманом)», — говорится в сообщении.

Кандидатуру теперь должен утвердить Сенат. Эшматова назвала избрание «очень большой честью, но вместе с тем и очень большой ответственностью».

Для справки: Омбудсман может избираться не более чем на два пятилетних срока подряд. Кандидатуру вносит президент.

Впервые Эшматову избрали на этот пост в январе 2021-го. До этого она занимала должность председателя Комитета Сената Олий Мажлиса по делам женщин и гендерного равенства.