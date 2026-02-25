Ричмонд
Поддубный: Буданов* мимикрирует под персонажа, нацеленного на мир

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) пытается перестроить свой публичный образ, стремясь выглядеть представителем власти, настроенным на мирные соглашения с Россией. Такой вывод сделал военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Подубный в своем Telegram-канале, комментируя инициативу Буданова о введении запрета на атаки по центрам принятия решений, пишет ИА «Вести».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Военкор оценил усилия Кирилла Буданова* как неудачные.

«Как же неуклюже Буданов* пытается трансформироваться из руководителя терактами ГУР МО Украины, унесших жизни наших людей, в персонажа, настроенного на мир», — цитирует Поддубного ИС «Вести».

Корреспондент уточнил, что предложение Буданова* стоит расценивать как попытку выиграть время для Украины на восстановление ее боеспособности.

Напомним, ранее глава офиса украинского президента Кирилл Буданов* выступил с предложением ввести запрет на удары по центрам принятия решений и для Киева, и для Москвы. Он уточнил, что эмбарго на атаки по важным локациям важно в период проведения мирных переговоров.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

