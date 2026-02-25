Поддубный: Буданов* мимикрирует под персонажа, нацеленного на мир

Военкор оценил усилия Кирилла Буданова* как неудачные.
«Как же неуклюже Буданов* пытается трансформироваться из руководителя терактами ГУР МО Украины, унесших жизни наших людей, в персонажа, настроенного на мир», — цитирует Поддубного ИС «Вести».
Корреспондент уточнил, что предложение Буданова* стоит расценивать как попытку выиграть время для Украины на восстановление ее боеспособности.
Напомним, ранее глава офиса украинского президента Кирилл Буданов* выступил с предложением ввести запрет на удары по центрам принятия решений и для Киева, и для Москвы. Он уточнил, что эмбарго на атаки по важным локациям важно в период проведения мирных переговоров.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов