СФ обратится к ФРГ с призывом о расследовании возможной передачи Украине ЯО

«Мы, разумеется, обратили внимание на вчерашнюю констатацию Службы внешней разведки о том, что Берлин отказался от участия в этой авантюре. Да, это так. Но значит были обращения в Берлин. Берлин — безъядерная держава, и это означает, что Германии отводилась какая-то особая роль, может быть, спонсора, организатора, передаточного звена, какой-то структуры прикрытия. И это означает, что у Германии есть и своя доля информации о происходящем, и своя доля ответственности за происходящее, раз уж это не стало достоянием гласности», — сказал сенатор журналистам.
По его словам, «вне всякого сомнения, соответствующие контакты шли на уровне высших государственных деятелей трех стран — Великобритании, Франции и Германии». «И вне всякого сомнения, участие в этой авантюре Германии, пусть и не до последнего этапа, обязательно должно стать предметом такого же расследования, как то парламентское расследование, которое мы ожидаем от наших коллег из Великобритании и Франции, поэтому мы направляем аналогичный запрос нашим коллегам в парламенте Германии с предложением задать соответствующие вопросы правительству Германии, высшему руководству страны. И прояснить роль Германии в этой абсолютно безумной и опасной авантюре», — добавил сенатор.