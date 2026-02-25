СФ обратится к ФРГ с призывом о расследовании возможной передачи Украине ЯО

«Мы, разумеется, обратили внимание на вчерашнюю констатацию Службы внешней разведки о том, что Берлин отказался от участия в этой авантюре. Да, это так. Но значит были обращения в Берлин. Берлин — безъядерная держава, и это означает, что Германии отводилась какая-то особая роль, может быть, спонсора, организатора, передаточного звена, какой-то структуры прикрытия. И это означает, что у Германии есть и своя доля информации о происходящем, и своя доля ответственности за происходящее, раз уж это не стало достоянием гласности», — сказал сенатор журналистам.