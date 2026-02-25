В Пекине призвали соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия

«Диалог по украинскому кризису начался, и есть надежда, что стороны смогут воспользоваться этой возможностью и достичь прочного мирного соглашения. Мы призываем соответствующие стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к недопониманию, просчетам и даже эскалации», — сказала дипломат.