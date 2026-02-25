В Госдуме обратились к Дурову с призывом

Ранее в статье «Российской газеты» со ссылкой на ФСБ России сообщалось, что действия Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму. Комментируя статью, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в мессенджере фиксируется большое количество контента, которое потенциально может представлять опасность для страны, однако администрация платформы не сотрудничает с властями РФ.
«В России его (основателя Telegram Павла Дурова — ред.) уважают. Пускай он уважает граждан, пускай окажет содействие нашей стране в борьбе с терроризмом. Я считаю, это правильная абсолютно позиция», — сказал Свинцов журналистам.
Парламентарий отметил, что Россия является заметным рынком для компании Telegram. Он добавил, что граждане РФ относятся к Дурову с уважением, поэтому, по мнению Свинцова, Дурову следует уважать граждан той страны, где он родился.