Иран и США продолжат переговоры по атому 26 февраля в Женеве

ТЕГЕРАН, 25 февраля. /ТАСС/. Иран и США проведут третий раунд переговоров по ядерному досье 26 февраля в Женеве. Об этом заявила официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани.

«Завтра в Женеве пройдут переговоры», — сказала Мохаджерани на брифинге. По ее словам, информацию о ходе консультаций донесут представители иранского МИД.

