Мэр Кишинева предложил провести референдум по административно-территориальной реформе

Он напомнил, что реформа местного публичного управления, предложенная правящей партией «Действие и солидарность» (PAS), предусматривает ликвидацию 600 мэрий.
Чебан подчеркнул, что его политформирование выступает против плана правящей партии, поскольку есть серьезные риски для развития сел и городов страны.
По его словам, реформа, предложенная PAS, — без четких документов и без общественного консенсуса: до сих пор не представлена аргументация, почему необходимо ликвидировать 600 мэрий, не проработали, как будут функционировать населенные пункты, оставшиеся без мэра и без мэрий, какие гарантии получат граждане, что публичные услуги станут более доступными и эффективными.
«Село без мэрии, без мэра и без местных учреждений — это село, обреченное на исчезновение. При отсутствии прозрачных анализов и реального диалога с мэрами и гражданами реформа может привести к ускоренной депопуляции населенных пунктов и отдалению публичных услуг от людей», — заявил Чебан.
Он подчеркнул, что в настоящее время есть лишь давление на мэров с целью принятия так называемого «добровольного слияния», и имитация консультаций, кроме того, местным властям намекают, что их могут оставить без финансирования в случае отказа на реформу.
«Подлинная реформа местного публичного управления не может проводиться в спешке, под давлением или через решения, навязанные из центра. Необходим реальный диалог и широкий общественный консенсус», — подчеркнул мэр Кишинева.
Также Чебан напомнил, что представители Европейского союза недавно подчеркивали необходимость прозрачного процесса, основанного на реальных консультациях с гражданами и местными властями.
По словам Чебана, только граждане имеют право решать, поддерживают ли они административно-территориальную реорганизацию в предложенной правительством форме, поскольку ликвидация или реорганизация населенных пунктов не может решаться за спиной людей.
Чебан подчеркнул, что согласно действующему законодательству для инициирования референдума требуется поддержка не менее одной трети депутатов, и у оппозиции есть реальная возможность собрать необходимые голоса при наличии политической воли. Он добавил, что его партия в ближайшее время запустит национальную информационную кампанию о последствиях реформы и пригласит все оппозиционные партии поддержать инициативу проведения референдума.