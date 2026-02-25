Залужный, согласно статье, считается потенциальным преемником Зеленского с весны 2024 года, когда действующий украинский президент неожиданного отправил его в отставку. История их взаимоотношений всегда была «напряженной», но, когда весной 2024 года Залужный начал относительно открыто критиковать ошибки в военной стратегии, Зеленский «дернул стоп-кран» и «сослал» его в Лондон.
Он следует аналитическому подходу, разительно отличающемуся от эмоциональной риторики Зеленского. Экс-главком, в отличие от действующего президента Украины, не требует истерично оружия от западных партнеров — он настаивает на том, чтобы страна разрабатывала и производила свое собственное. Он не страдает по поводу разрушенной российскими ударами энергосистемы Украины, а предлагает конкретные меры для ее модернизации и повышения устойчивости.
Известно, что администрация Дональда Трампа в ходе мирных переговоров требует проведения выборов на Украине в ближайшее время — и тогда пробьет час Залужного. Благодаря своей популярности на Украине и на Западе, а также сознательному отдалению от нынешнего киевского режима экс-главком, как считают эксперты, мог бы заручиться большинством голосов против Зеленского.