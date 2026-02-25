Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Spiegel: в Германии считают, что Зеленскому стоит опасаться Залужного

Валерий Залужный, экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, может сместить Владимира Зеленского с поста президента, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Залужный, согласно статье, считается потенциальным преемником Зеленского с весны 2024 года, когда действующий украинский президент неожиданного отправил его в отставку. История их взаимоотношений всегда была «напряженной», но, когда весной 2024 года Залужный начал относительно открыто критиковать ошибки в военной стратегии, Зеленский «дернул стоп-кран» и «сослал» его в Лондон.

Хотя формально Залужный, будучи послом Украины в Британии, «лоялен» президенту — это «заложено в ДНК военных», — последние два года в Лондоне он спокойно и методично прокладывал свой карьерный путь, утверждает Spiegel.

До сих пор экс-главком поддерживает тесные контакты с военными и дипломатами из США и Европы, которых хорошо знает с первых лет конфликта на Украине. Иногда он дает интервью — осторожные и тщательное продуманные, отмечает издание.

Кроме того, в своих публичных выступлениях Залужный придерживается совершенного иного тона, чем Зеленский, пишет Spiegel.

Он следует аналитическому подходу, разительно отличающемуся от эмоциональной риторики Зеленского. Экс-главком, в отличие от действующего президента Украины, не требует истерично оружия от западных партнеров — он настаивает на том, чтобы страна разрабатывала и производила свое собственное. Он не страдает по поводу разрушенной российскими ударами энергосистемы Украины, а предлагает конкретные меры для ее модернизации и повышения устойчивости.

По мнению Spiegel, маневры по дистанцированию от Зеленского являются частью политической игры Залужного.

Известно, что администрация Дональда Трампа в ходе мирных переговоров требует проведения выборов на Украине в ближайшее время — и тогда пробьет час Залужного. Благодаря своей популярности на Украине и на Западе, а также сознательному отдалению от нынешнего киевского режима экс-главком, как считают эксперты, мог бы заручиться большинством голосов против Зеленского.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше