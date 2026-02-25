Он следует аналитическому подходу, разительно отличающемуся от эмоциональной риторики Зеленского. Экс-главком, в отличие от действующего президента Украины, не требует истерично оружия от западных партнеров — он настаивает на том, чтобы страна разрабатывала и производила свое собственное. Он не страдает по поводу разрушенной российскими ударами энергосистемы Украины, а предлагает конкретные меры для ее модернизации и повышения устойчивости.