Уиткофф назвал сроки новой трехсторонней встречи по Украине

«Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной и Джаредом, нашей командой, вероятно, в течение следующих десяти дней», — сказал он, выступая на украинском форуме YES Meeting.
По словам Уиткоффа, во время дискуссий по урегулированию конфликта выдвигается много креативных и разумных идей.
Дипломат также допустил, что в качестве гарантий безопасности для Украины со стороны Европы могут применить подобие пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме «157 на 157».
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.