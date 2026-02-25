Telegraph: коалиция желающих не отправит войска на Украину без согласия России

Отвечая на вопрос о возможном участии европейских стран вне формального формата альянса, ~он подчеркнул: «Нет, нет, нет. Коалиция желающих — это то же самое [что и НАТО]. А может и даже хуже, потому что такое решение может быть реализовано даже без стандартных для таких случаев процедур НАТО»~.