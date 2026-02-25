Эксперт раскрыл, что грозит Киеву за удары по объектам США в РФ

Собеседник NEWS.ru напомнил, что Вашингтон выразил недовольство тем, что ВСУ атакуют объекты Каспийского трубопроводного консорциума, в который вложены инвестиции американцев и Казахстана, а также определенные танкеры, которые транспортируют нефть США в Черном море. Политолог выразил мнение, что пока США только предупредили Украину, но не приняли твердого политического решения.
«Мы понимаем, что реальных рычагов давления на Украину очень много. Это и антикоррупционный трек, и возможность перекрыть поставки разведданных, которые ВСУ используют для организации любых нападений и атак», — подчеркнул Дудаков.
Он уточнил, что стратегия эскалации, которую реализует украинская сторона, наносит ущерб интересам Вашингтона. По мнению эксперта, это может заставить Штаты активно защищать свои вложения.
«В целом мы видим, что тренд сейчас таков — стоит ждать дальнейшего усиления давления на Киев. Тем более Трамп сам понимает, что дедлайны у него поджимают», — отметил Дудаков. Политолог добавил, что до выборов в Конгресс осталось восемь месяцев и Белый дом будет пытаться достичь каких-то достижений в разрешении украинского кризиса, пока есть время на внешнюю политическую деятельность.
Малек Дудаков объяснил, что Трамп сам неоднократно отмечал, что украинские лоббисты не стремятся к конструктивному обсуждению урегулирования конфликта, поэтому следует усилить на них давление.
Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала о предупреждении от Госдепартамента США после ударов ВСУ по нефтяному объекту в Черном море, которые затрагивают американские интересы. Дипломат уточнила, что Белый дом считает такие атаки недопустимыми.