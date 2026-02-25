Эксперт раскрыл, что грозит Киеву за удары по объектам США в РФ

«В целом мы видим, что тренд сейчас таков — стоит ждать дальнейшего усиления давления на Киев. Тем более Трамп сам понимает, что дедлайны у него поджимают», — отметил Дудаков. Политолог добавил, что до выборов в Конгресс осталось восемь месяцев и Белый дом будет пытаться достичь каких-то достижений в разрешении украинского кризиса, пока есть время на внешнюю политическую деятельность.