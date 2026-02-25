Ричмонд
Бербок рассказала, какие пункты США хотели убрать из резолюции по Украине

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок утверждает, что США хотели исключить из антироссийской резолюции по Украине пункты о «справедливом мире», учитывающем территориальную целостность и суверенитет Украины.

Источник: AP 2024

Ранее сообщалось, что только 47 из 193 стран-членов ООН стран поддержали антироссийское заявление по конфликту на Украине, США не присоединились.

«Резолюция была очень краткой и по сути лишь повторила то, что уже было принято одиннадцать раз ранее, а именно, что мир может быть справедливым и прочным лишь в том случае, если он основан на принципах Устава ООН и учитывает территориальную целостность и суверенитет Украины. Американская делегация, представлявшая интересы США, внесла правки именно в эти два пункта, стремясь их исключить», — заявила Бербок в интервью немецкому телеканалу ARD.

Во вторник Генассамблея ООН, как передавало РИА Новости, одобрила антироссийскую резолюцию по Украине. Зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева отмечала, что документ игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров. США при голосовании воздержались. В одобренном ГА ООН документе «Поддержание прочного мира на Украине» выражается «серьезная обеспокоенность» российскими ударами, подтверждается «твердая приверженность» суверенитету Украины. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

