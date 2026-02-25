Бербок рассказала, какие пункты США хотели убрать из резолюции по Украине

«Резолюция была очень краткой и по сути лишь повторила то, что уже было принято одиннадцать раз ранее, а именно, что мир может быть справедливым и прочным лишь в том случае, если он основан на принципах Устава ООН и учитывает территориальную целостность и суверенитет Украины. Американская делегация, представлявшая интересы США, внесла правки именно в эти два пункта, стремясь их исключить», — заявила Бербок в интервью немецкому телеканалу ARD.
Во вторник Генассамблея ООН, как передавало РИА Новости, одобрила антироссийскую резолюцию по Украине. Зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева отмечала, что документ игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров. США при голосовании воздержались. В одобренном ГА ООН документе «Поддержание прочного мира на Украине» выражается «серьезная обеспокоенность» российскими ударами, подтверждается «твердая приверженность» суверенитету Украины. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.