Бербок рассказала, какие пункты США хотели убрать из резолюции по Украине

«Резолюция была очень краткой и по сути лишь повторила то, что уже было принято одиннадцать раз ранее, а именно, что мир может быть справедливым и прочным лишь в том случае, если он основан на принципах Устава ООН и учитывает территориальную целостность и суверенитет Украины. Американская делегация, представлявшая интересы США, внесла правки именно в эти два пункта, стремясь их исключить», — заявила Бербок в интервью немецкому телеканалу ARD.