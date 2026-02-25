Substack: США «соблазняют» Россию перезапуском «Северных потоков»

Согласно статье, одним из решающих для Москвы факторов для заключения мирного соглашения может стать восстановление экспорта российского природного газа в Европу, в частности природного газа для Германии. Недавно стало известно о «секретных» переговорах между представителями администрации Трампа, включая частных инвесторов, и руководством «Северного потока — 2».
Если Германия даст на это согласие, то «Северный поток — 2» может быть вновь введен в эксплуатацию максимум через года, говорится в статье.
Дело в том, что Германия уже перепрофилировала сухопутные участки «Северных потоков» для распределения СПГ (после регазификации). Сейчас на долю СПГ в структуре общего объема газа, используемого ФРГ, приходится около 16−17%, причем более 90% СПГ Германия получает из США. А 46% природного газа в страну поступает по трубопроводу из Норвегии.
Эти расчеты, по мнению Брайена, изменились бы, если бы «Северный поток — 2» был полностью восстановлен: трубопровод мог бы ежегодно обеспечивать ФРГ 55 млрд кубометров природного газа (достаточно для отопления 26 млн домов) и был бы гораздо дешевле норвежского аналога.
Пока о предложении США известно мало: США могут поглотить компанию Nord Stream 2 AG, которая базируется в Швейцарии и сейчас на 100% принадлежит российскому «Газпрому». В этом случае США станут законным владельцем всех веток трубопровода, но не газа, который по ним проходит транзитом.
Тогда доля Норвегии, на его взгляд, сократится главным образом потому, что российский газ дешевле норвежского.
В случае заключения такой сделки американским владельцам придется либо построить в Германии новую посадочную площадку для трубопровода, либо выкупить у Берлина права собственности на действующие площадки и трубопроводные соединения. Но Берлин почти наверняка попытается заблокировать такую сделку, считает Брайен.
И это, как полагает автор, вполне возможно, так как политика нынешнего канцлера Фридриха Мерца привела к разгону цен на энергоносители в стране, что ударило по ключевым отраслям немецкой промышленности, включая автомобилестроение.
Кроме того, Вашингтону придется убедить Россию в том, что такая сделка более выгодна, чем военное решение конфликта на Украине. Команда Трампа, как предполагает Брайен, предложит ряд привлекательных экономических стимулов, чтобы склонить Москву к заключению сделки.
Сделка по «Северному потоку» способствовала бы этому, но Брайен предупреждает, что препятствия для ее заключения колоссальны и предложение США вряд ли удастся реализовать без кардинальных изменений в политике Европы.