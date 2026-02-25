Ричмонд
Substack: США «соблазняют» Россию перезапуском «Северных потоков»

Администрация Дональда Трампа пытается урегулировать конфликта на Украине, и частью мирной формулы является предоставление России экономических стимулов, одним из которых может стать перезапуск трубопроводов «Северный поток», пишет Стивен Брайен на портале Substack.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, одним из решающих для Москвы факторов для заключения мирного соглашения может стать восстановление экспорта российского природного газа в Европу, в частности природного газа для Германии. Недавно стало известно о «секретных» переговорах между представителями администрации Трампа, включая частных инвесторов, и руководством «Северного потока — 2».

Если Германия даст на это согласие, то «Северный поток — 2» может быть вновь введен в эксплуатацию максимум через года, говорится в статье.

Однако нынешние немецкие власти решительно выступают против этого, даже несмотря на то, что российский газ помог бы спасти терпящую крах экономику Германии, отмечает Брайен.

Дело в том, что Германия уже перепрофилировала сухопутные участки «Северных потоков» для распределения СПГ (после регазификации). Сейчас на долю СПГ в структуре общего объема газа, используемого ФРГ, приходится около 16−17%, причем более 90% СПГ Германия получает из США. А 46% природного газа в страну поступает по трубопроводу из Норвегии.

Эти расчеты, по мнению Брайена, изменились бы, если бы «Северный поток — 2» был полностью восстановлен: трубопровод мог бы ежегодно обеспечивать ФРГ 55 млрд кубометров природного газа (достаточно для отопления 26 млн домов) и был бы гораздо дешевле норвежского аналога.

Пока о предложении США известно мало: США могут поглотить компанию Nord Stream 2 AG, которая базируется в Швейцарии и сейчас на 100% принадлежит российскому «Газпрому». В этом случае США станут законным владельцем всех веток трубопровода, но не газа, который по ним проходит транзитом.

Тем не менее Вашингтон, который уже контролирует львиную долю поставок СПГ в Германию, вместе с российским поставщиком мог бы взять под контроль и поставки природного газа в страну, предполагает автор.

Тогда доля Норвегии, на его взгляд, сократится главным образом потому, что российский газ дешевле норвежского.

В случае заключения такой сделки американским владельцам придется либо построить в Германии новую посадочную площадку для трубопровода, либо выкупить у Берлина права собственности на действующие площадки и трубопроводные соединения. Но Берлин почти наверняка попытается заблокировать такую сделку, считает Брайен.

Поэтому Вашингтон, возможно, уже делает ставку на новое правительство Германии — более дружественное по отношению к США и России.

И это, как полагает автор, вполне возможно, так как политика нынешнего канцлера Фридриха Мерца привела к разгону цен на энергоносители в стране, что ударило по ключевым отраслям немецкой промышленности, включая автомобилестроение.

Кроме того, Вашингтону придется убедить Россию в том, что такая сделка более выгодна, чем военное решение конфликта на Украине. Команда Трампа, как предполагает Брайен, предложит ряд привлекательных экономических стимулов, чтобы склонить Москву к заключению сделки.

Проще всего Вашингтону будет отменить санкции в отношении российских нефти и газа, но настоящим «трофеем» для Кремля стал бы европейский энергетический рынок.

Сделка по «Северному потоку» способствовала бы этому, но Брайен предупреждает, что препятствия для ее заключения колоссальны и предложение США вряд ли удастся реализовать без кардинальных изменений в политике Европы.

