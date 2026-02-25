Мантурову присвоили звание Героя России

Денис Мантуров занимает пост первого заместителя председателя правительства с 14 мая 2024 года. Он курирует вопросы промышленности, технологического развития и государственного оборонного заказа. В 2012—2024 годах Мантуров возглавлял Минпромторг, с 2022 года совмещал этот пост с должностью вице-премьера.