Мантурову присвоили звание Героя России

С присвоением высшего звания его поздравил директор Росгвардии Виктор Золотов на расширенном заседании итоговой коллегии. Мантуров также выступил на заседании, подчеркнув вклад Росгвардии в противодействие терроризму и достижение целей военной операции.
О присвоении Мантурову звания Героя России также сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя вице-премьера с днем рождения 23 февраля.
«Указом Президента России Денис Валентинович удостоен высшего звания “Герой Российской Федерации”, — написал Кадыров.
Герой России — высшее звание, присваиваемое президентом за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
Удостоенным звания вручают знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».
Денис Мантуров занимает пост первого заместителя председателя правительства с 14 мая 2024 года. Он курирует вопросы промышленности, технологического развития и государственного оборонного заказа. В 2012—2024 годах Мантуров возглавлял Минпромторг, с 2022 года совмещал этот пост с должностью вице-премьера.
Мантуров ранее был удостоен орденов Дружбы (2008) и Почета (2009), а также ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2022). Имеет звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» (2019).