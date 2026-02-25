Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме ответили на обвинения США в затягивании конфликта

Тормозит урегулирование украинского кризиса в первую очередь Киев, а не Москва. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международной политике Светлана Журова, комментируя обвинения со стороны Вашингтона.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс на заседании Совета безопасности международной организации объяснила незначительный прогресс в разрешении конфликта между Россией и Украиной поддержкой, которую Москва якобы получает от третьих стран, в частности Китая, Северной Кореи, Ирана и Кубы, пишет «Лента.ру».

По словам Светланы Журовой, если бы США вспомнили о первопричине конфликта, то у них не возникало бы вопросов о поставках помощи, так как они бы приняли сторону Кремля.

«А себя они там не видят? То, что они поставляют Украине? Это называется победа любой ценой. Плюс у нас сколько он называет стран? Всего лишь 3−4», — обратила внимание парламентарий.

Депутат отметила, что Украине помогают западные страны, но их помощь не в состоянии переломить ситуацию. Она предположила, что Европу и других союзников Киева раздражают бесполезные траты, тогда как Россия достигает результатов.

Ранее американский президент Дональд Трамп во время речи в Конгрессе рассказал, что страны НАТО оплачивают 100% поставок американского оружия Киеву.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше