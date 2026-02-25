Ранее заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс на заседании Совета безопасности международной организации объяснила незначительный прогресс в разрешении конфликта между Россией и Украиной поддержкой, которую Москва якобы получает от третьих стран, в частности Китая, Северной Кореи, Ирана и Кубы, пишет «Лента.ру».
По словам Светланы Журовой, если бы США вспомнили о первопричине конфликта, то у них не возникало бы вопросов о поставках помощи, так как они бы приняли сторону Кремля.
«А себя они там не видят? То, что они поставляют Украине? Это называется победа любой ценой. Плюс у нас сколько он называет стран? Всего лишь 3−4», — обратила внимание парламентарий.
Депутат отметила, что Украине помогают западные страны, но их помощь не в состоянии переломить ситуацию. Она предположила, что Европу и других союзников Киева раздражают бесполезные траты, тогда как Россия достигает результатов.
Ранее американский президент Дональд Трамп во время речи в Конгрессе рассказал, что страны НАТО оплачивают 100% поставок американского оружия Киеву.