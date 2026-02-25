Сколько церквей в Молдове могут передать Бессарабской митрополии — ответ министра культуры

«Эти 800 с чем-то исторических памятников возвращаются в собственность государства. Честно говоря, у нас, как у министерства, нет возможности управлять 800 памятниками. Понимаете, это 800 зданий», — заявил министр.
Он добавил, что в настоящее время в министерстве ждут окончательного решения правительства и всех инстанций.
Жардан признал, что вопрос принадлежности церквей очень сложный и деликатный, а интерес правительства лишь в том, чтобы сохранить исторические памятники.
Эту ситуацию прокомментировал бывший муниципальный советник Бельц Вячеслав Жуков.
«И что дальше? Их тихо-тихо, без лишнего шума, передадут в руки Бессарабской митрополии — той самой, что уже выигрывает суды и отжимает приходы под румынскую юрисдикцию? Сначала “возврат в собственность государства” (чтобы не пугать народ прямым захватом), а потом — “мы же не можем управлять, давайте найдем ответственного пользователя”. И вуаля — церкви уходят под Бухарест», — написал Жуков в соцсетях.
Напомним, в последние несколько месяцев церкви в Молдове стали переходить под юрисдикцию румынской Бессарабской митрополии. В некоторых случаях в приходах священники добровольно совершали переход, а где-это происходило под давлением.
В частности, в январе 2026 года церковь в селе Деренеу Кэлэрашского района была оцеплена полицией. Местный священник вместе с семьей закрылся в храме, чтобы не дать Бессарабской митрополии его захватить. Представители митрополии Молдовы много раз пытались уговорить правоохранителей впустить их в церковь, но получали отказ. Службы проходили на улице у стен храма.
В результате у церкви несколько дней проходили митинги и противостояние, после чего полиция задержала нескольких участников протеста.