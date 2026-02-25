Сколько церквей в Молдове могут передать Бессарабской митрополии — ответ министра культуры

«И что дальше? Их тихо-тихо, без лишнего шума, передадут в руки Бессарабской митрополии — той самой, что уже выигрывает суды и отжимает приходы под румынскую юрисдикцию? Сначала “возврат в собственность государства” (чтобы не пугать народ прямым захватом), а потом — “мы же не можем управлять, давайте найдем ответственного пользователя”. И вуаля — церкви уходят под Бухарест», — написал Жуков в соцсетях.