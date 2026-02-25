Полковник Ходаренок оценил вероятность взятия под контроль Одессы и Николаева

Взять штурмом Николаев, Одессу, дойти до Приднестровья — подобный замысел выглядит более чем впечатляюще и привлекательно. Другое — есть ли для этого силы и средства. И реальность ситуации состоит в том, что до сих пор нарушить устойчивость обороны противника в оперативно-стратегическом отношении на протяжении всей линии боевого соприкосновения или хотя бы на одном направлении за четыре года не удавалось еще ни разу. А в подобных условиях говорить о каких-либо стремительных продвижениях частей и соединений ВС РФ на десятки километров вперед говорить не приходится.