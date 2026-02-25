Ричмонд
Полковник Ходаренок оценил вероятность взятия под контроль Одессы и Николаева

ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области. Глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков заявил, что активно выстраивается защита: противотанковые рвы, минные заграждения, капканы. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок порассуждал, насколько по силам российской армии взять под контроль не только Одессу, но и Николаев.

«Ни ловушки, ни капканы ВСУ не помогут».

По большому счету, в реализации подобного замысла ничего невозможного нет. И более того, овладение этими городами и прилегающей территорией, лишение Украины выхода к Черному морю отвечает и основным задачам проведения Специальной военной операции, и главным целям кампании — ~выбить противника с исконно русских территорий~.

Тогда что для этого надо сделать? Естественно, самым тщательным образом подготовить подобную операцию, определить направление главного и других ударов (и это может быть вовсе не обязательно форсирование Днепра в районе Херсона с последующим штурмом этого города), создать ударные группировки и соответствующие запасы материальных средств (а вот здесь счет может пойти на многие сотни тысяч тонн, если не на миллионы).

Теперь самое главное.

Подобную операцию невозможно будет провести без захвата господства в воздухе и эфире, мощного огневого воздействия на всю глубину оперативного построения войск противника (~и в этом случае ВСУ не помогут «кил-зоны», разного рода ловушки, капканы~, о которых последнее время так много говорят на Украине в целом и в Одесской области в частности) и ввода в сражение хорошо подготовленных резервов оперативно-стратегического уровня.

А есть ли силы и средства?

Как может выглядеть в деталях замысел подобной наступательной операции — рассуждать на данном этапе преждевременно. Да и все замыслы, как правило, не выходят за пределы здравого смысла, словом, какими-либо уравнениями Максвелла и биномами Ньютона не характеризуются. Искусство полководца как раз в этом и заключается — с блеском претворить в жизнь, казалось бы, самый тривиальный по форме замысел операции.

К примеру, никакой высшей математики в том, чтобы нанести по противнику удар по сходящимся направлениям, окружить его главную группировку, рассечь ее и уничтожить по частям, нет. Тут весь секрет, как и обычно, только в исполнении.

Однако в условиях военного времени совершенно невозможно ответить на следующие вопросы — а каков боевой и численный состав привлекаемых к подобной наступательной операции войск (сил), каким образом выглядит наличие резервов и порядок их ввода в сражение, сколько выделено на операцию боекомплектов боеприпасов, топлива и продовольствия.

Взять штурмом Николаев, Одессу, дойти до Приднестровья — подобный замысел выглядит более чем впечатляюще и привлекательно. Другое — есть ли для этого силы и средства. И реальность ситуации состоит в том, что до сих пор нарушить устойчивость обороны противника в оперативно-стратегическом отношении на протяжении всей линии боевого соприкосновения или хотя бы на одном направлении за четыре года не удавалось еще ни разу. А в подобных условиях говорить о каких-либо стремительных продвижениях частей и соединений ВС РФ на десятки километров вперед говорить не приходится.

Остается только надеется, что ~на этот раз наши военачальники проявят свои полководческие дарования в полном объеме~, а возможности войск и ресурсы позволят осуществить подобную операцию.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).

