В Госдуме назвали новый статус Европы в современном мире

Он обратил внимание, что Европа также стала угрозой для России, поскольку постоянно предъявляет претензии нашей стране и не скрывает планы по поводу военного конфликта. Парламентарий подчеркнул, что у Москвы есть основания для опасений, так как Франция и Великобритания имеют ядерный арсенал, а в целом Европа обладает большими ресурсами для мобилизации как экономики, так и личного состава.