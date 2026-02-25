В Госдуме назвали новый статус Европы в современном мире

«В системе мироустройства, которая формируется сейчас, Европа — не центр силы, а достаточно периферийное место», — считает собеседник NEWS.ru. Он добавил, что это уже объективная реальность, изменить которую европейским странам невозможно.
Он обратил внимание, что Европа также стала угрозой для России, поскольку постоянно предъявляет претензии нашей стране и не скрывает планы по поводу военного конфликта. Парламентарий подчеркнул, что у Москвы есть основания для опасений, так как Франция и Великобритания имеют ядерный арсенал, а в целом Европа обладает большими ресурсами для мобилизации как экономики, так и личного состава.
Картаполов отметил, что даже без США европейские страны представляют опасность для России, на которую нельзя не обращать внимания, но с которой следует готовиться справиться.