Залужный открыл в Британии первый украинский оборонный завод

Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный открыл украинский оборонный завод Ukrspecsystems в королевстве.

Источник: AP 2024

«Первый украинский оборонный завод — производственный комплекс компании Ukrspecsystems — начинает работать в Великобритании», — написал дипломат в Telegram-канале.

По его словам, это событие укрепляет стратегическое партнёрство между Киевом и Лондоном.

Ранее издание «СТРАНА.ua» отметило, что Залужный не выучил английский язык за почти два года работы послом.

Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
