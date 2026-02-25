«Первый украинский оборонный завод — производственный комплекс компании Ukrspecsystems — начинает работать в Великобритании», — написал дипломат в Telegram-канале.
По его словам, это событие укрепляет стратегическое партнёрство между Киевом и Лондоном.
Ранее издание «СТРАНА.ua» отметило, что Залужный не выучил английский язык за почти два года работы послом.
