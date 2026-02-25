Министр экономики Молдовы отправится в США для обсуждения тарифной политики

В апреле 2025 года политик установил взаимные тарифы на товары из более чем 200 стран и территорий. В их числе оказалась и Молдова, для которой руководством Соединенных штатов были установлены тарифы в 25%. Власти Молдовы обращались к США с просьбой отсрочить введение тарифов, но ответ так и не был получен.