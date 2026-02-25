Министр экономики Молдовы отправится в США для обсуждения тарифной политики

«В марте состоится визит в Вашингтон министра экономики Евгения Осмокеску. Пройдут встречи на высоком уровне, будут обсуждаться тарифная политика и экономическое сотрудничество», — заявил Кульминский в коротком видеосообщении.
Трамп начал ужесточать торговую политику практически сразу после возвращения в Белый дом. Сначала он ввел пошлины в отношении Канады и Мексики из-за потока нелегалов в Штаты, а потом и против Китая.
В апреле 2025 года политик установил взаимные тарифы на товары из более чем 200 стран и территорий. В их числе оказалась и Молдова, для которой руководством Соединенных штатов были установлены тарифы в 25%. Власти Молдовы обращались к США с просьбой отсрочить введение тарифов, но ответ так и не был получен.
Позднее в феврале 2026 года президент США Дональд Трамп временно повысил таможенные тарифы с 10% до 15% для всех стран, включая Республику Молдова. Новые меры вступили в силу 24 февраля. Решение о повышении пошлин было принято после того, как Верховный суд США признал незаконной значительную часть тарифов, объявленных в апреле 2025 года.