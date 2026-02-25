Ричмонд
Захарова назвала глупейшим заявление Бербок о Гренландии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала глупейшим заявление председателя Генассамблеи ООН, экс-главы МИД Германии Анналены Бербок о причастности Гренландии к Европейскому союзу.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат обратила внимание на вчерашние слова Бербок касательно того, что «если бы американцам не сказали, что Гренландия также является территорией ЕС, то многие в США этого бы и не знали».

«Гренландия не является частью ЕС. Дания — член Евросоюза. Жители Гренландии же проголосовали на референдуме за выход из европейских сообществ в 1982 году, и данная территория перестала быть их частью в 1985 году, — написала Захарова в своем телеграм-канале. — Если бы Бербок не делала глупейших заявлений, то многие американцы и не знали бы, что в ЕС просто катастрофический кризис управленческих кадров».

«Господи, ей ведь еще полгода председательствовать в Генеральной Ассамблее ООН. Поразительно, что бывший министр иностранных дел ключевой страны — члена ЕС, Германии, ни разу не замечала, что такой внушительной территории, как Гренландия, на глобусе-карте Евросоюза попросту нет. Хотя если развернуться на 360 градусов…» — иронично добавила официальный представитель МИД РФ.

