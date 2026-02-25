Захарова назвала глупейшим заявление Бербок о Гренландии

«Гренландия не является частью ЕС. Дания — член Евросоюза. Жители Гренландии же проголосовали на референдуме за выход из европейских сообществ в 1982 году, и данная территория перестала быть их частью в 1985 году, — написала Захарова в своем телеграм-канале. — Если бы Бербок не делала глупейших заявлений, то многие американцы и не знали бы, что в ЕС просто катастрофический кризис управленческих кадров».