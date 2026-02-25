Reuters: сенаторы-демократы раскритиковали Трампа за недостаточное давление на Россию

Речь, по данным Reuters, идет о более чем 130 компаниях, в том числе фирмах в Китае и Гонконге, которые якобы могут продавать России компьютерные чипы. В документе также указаны компании по всему миру, на которые уже наложили санкции Европейский союз, Великобритания и другие страны за помощь российским военным, а также центральноазиатские банки, включенные ЕС в список в прошлом году.