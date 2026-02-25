Reuters: сенаторы-демократы раскритиковали Трампа за недостаточное давление на Россию

Речь, по данным Reuters, идет о более чем 130 компаниях, в том числе фирмах в Китае и Гонконге, которые якобы могут продавать России компьютерные чипы. В документе также указаны компании по всему миру, на которые уже наложили санкции Европейский союз, Великобритания и другие страны за помощь российским военным, а также центральноазиатские банки, включенные ЕС в список в прошлом году.
Кроме того, конгрессмены обвиняют администрацию Трампа в том, что она не смогла должным образом «ударить» по фирмам, связанным с «теневым флотом» России, и воздержалась от введения санкций против лиц, «ответственных за нарушения прав человека», включая вывоз украинских детей на территорию России.
Как утверждают авторы доклада, президент-демократ Джо Байден за первые три года конфликта ввел 32 пакета санкций в отношении России, тогда как Трамп пока объявил только об одном пакете крупных санкций, направленных против российских нефтяных гигантов «Лукойл» и «Роснефть».
Reuters напоминает, что сейчас на рассмотрении в конгрессе находится двухпартийный законопроект, который предусматривает рестрикции в отношении стран, покупающих российские нефть, газ и уран. Хотя, как уточняет агентство, законопроект поддержали 85 из 100 сенаторов, лидеры республиканцев не вынесли его на голосование из-за сопротивления Трампа.
В последние дни Вашингтон анонсировал новые санкции в отношении физических и юридических лиц, в том числе тех, которые базируются в России, но они не связаны с конфликтом на Украине, обращает внимание Reuters.