Додон обвинил правящую партию в Молдавии в намерении ввести цензуру

Политик отметил, что под прикрытием «этики» планируется ограничение фундаментальных прав избранников народа с помощью беспрецедентных карательных мер. «В частности, вводится запрет на блокирование трибуны и микрофонов, санкции за “нарушение порядка” и любые действия, которые власть сочтет неподобающими; контроль над поездками, выступлениями и даже формулировками личной позиции; наказания за необоснованные пропуски, вплоть до лишения права на служебный транспорт; расширение санкций, затрагивающих публичное имущество. В документе указывается, что “поведение депутатов должно быть приличным” — под эту размытую норму можно подвести любого неудобного парламентария», — пояснил он.