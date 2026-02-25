Вэнс: США добиваются прогресса как с РФ, так и с Украиной

«Я полагаю, что мы добиваемся прогресса как с русскими, так и с украинцами, нам просто необходимо продолжать над этим работать, — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News. — В настоящее время президент по-хорошему оптимистично настроен на то, что мы сможем довести это до успешного завершения».