Вэнс: США добиваются прогресса как с РФ, так и с Украиной

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты на переговорах по мирному урегулированию украинского кризиса добиваются прогресса как с Россией, так и с киевскими властями, американский лидер Дональд Трамп с оптимизмом относится к перспективе завершения конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: Reuters

«Я полагаю, что мы добиваемся прогресса как с русскими, так и с украинцами, нам просто необходимо продолжать над этим работать, — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News. — В настоящее время президент по-хорошему оптимистично настроен на то, что мы сможем довести это до успешного завершения».

