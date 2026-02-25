Мишустин призвал дать ФАС полномочия ограничивать тарифы на ЖКХ в регионах

В свою очередь, Володин отметил, что закон уже принят в первом чтении. «Нас регионы сейчас слышат, видят, и каждый про себя знает, какие решения ими принимались. Но если эта тема сюда выносится, значит, и в том числе законодательные собрания и другие структуры этот вопрос не взяли на контроль. Мы считаем, что правительство должно контролировать эти вопросы, так как они чувствительны, касаются каждого гражданина», — сказал он.