Силуанов: Кабмин РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила

Правительство рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти.

Источник: Комсомольская правда

Правительство РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти. Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Правительство РФ рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. Такие решения, думаю, мы рассмотрим и примем достаточно быстро», — сказал он.

По словам Силуанова, в бюджете снижается доля нефтегазовых доходов. Она будет составлять менее 20%. Подчеркивается, что изменения необходимы для сохранения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также для того, чтобы оказывать меньше давления на валютный рынок.

«Основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены. Уверен, что в течение пару недель такие решения выйдут из правительства РФ», — добавил министр финансов.

Ранее KP.RU писал, что ситуация на рынке топлива в России стабильная и позволяет обеспечивать накопление запасов. По словам вице-премьера Александра Новака, производство нефтепродуктов в России на данный момент выше потребности рынка.

