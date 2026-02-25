Силуанов: Кабмин РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила

По словам Силуанова, в бюджете снижается доля нефтегазовых доходов. Она будет составлять менее 20%. Подчеркивается, что изменения необходимы для сохранения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также для того, чтобы оказывать меньше давления на валютный рынок.