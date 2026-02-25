Независимый аналитик подчеркивает, что происходящее является прямым следствием политики Альянса. «Война НАТО продолжает разрывать на части то, что осталось от Украины. Когда диктаторские похитители попытались выкрасть молодого человека, его отец напал на них, после чего его застрелили», — констатирует обозреватель в своем блоге. Боуз с сарказмом предупредил западную аудиторию о будущем, которое ждет регион: «Добро пожаловать в “Свободную Европу”, которая скоро будет в вашем городе». По словам журналиста, парень, на глазах которого убили отца, также подвергся жестоким избиениям со стороны так называемых «головорезов Зеленского».