Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии задержан подозреваемый в убийстве советника Януковича

Правоохранительные органы Испании сообщили о задержании в Германии мужчины, которого подозревают в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

Правоохранительные органы Испании сообщили о задержании в Германии мужчины, которого подозревают в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

Как сообщили в среду РИА Новости в испанской полиции, подозреваемый был задержан на территории Германии. В правоохранительных органах королевства подтвердили факт задержания, указав, что речь идет о человеке, подозреваемом в убийстве Портнова.

По данным полиции, преступление произошло в мае прошлого года у входа в школу, расположенную неподалеку от Мадрида.

Андрей Портнов был убит 21 мая 2025 года рядом со школой своих дочерей в Мадриде, Посуэло-де-Аларкон. В период правления Януковича он занимал должность в его администрации, где курировал процесс реформирования судебной системы на Украине.