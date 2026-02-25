В Германии задержан подозреваемый в убийстве советника Януковича

Правоохранительные органы Испании сообщили о задержании в Германии мужчины, которого подозревают в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.
Как сообщили в среду РИА Новости в испанской полиции, подозреваемый был задержан на территории Германии. В правоохранительных органах королевства подтвердили факт задержания, указав, что речь идет о человеке, подозреваемом в убийстве Портнова.
По данным полиции, преступление произошло в мае прошлого года у входа в школу, расположенную неподалеку от Мадрида.
Андрей Портнов был убит 21 мая 2025 года рядом со школой своих дочерей в Мадриде, Посуэло-де-Аларкон. В период правления Януковича он занимал должность в его администрации, где курировал процесс реформирования судебной системы на Украине.