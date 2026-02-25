Швейцария подтвердила, что США и Украина проведут переговоры 26 февраля

По словам Бидо, Женева будет лишь площадкой, представители Швейцарии в переговорах участвовать не будут.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером проведёт в Женеве встречу с секретарём совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым. В тот же день запланирован очередной раунд переговоров США и Ирана по ядерному досье.
Напомним, 17−18 февраля в Женеве прошли трёхсторонние консультации с участием делегаций России, США и Украины.
