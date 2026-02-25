В Кремле оценили целесообразность встречи глав России, США и Украины

Его комментарий опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в Telegram-канале.
«Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», — сказал представитель Кремля.
24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и отметил важность давления США и Европы на Москву для завершения конфликта. Зеленский ради завершения боевых действия «выразил готовность к компромиссу и открытость к переговорам по территориальным претензиям России».
17 и 18 февраля в Швейцарии прошел третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. Встречи состоялись в Женеве, делегацию Москвы на них возглавлял помощник российского лидера Владимир Мединский. Он рассказал, что консультации были «тяжелыми, но деловыми». Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.