Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле оценили целесообразность встречи глав России, США и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с главами Украины и США должна состояться только для финализации договоренностей.

Источник: РИА "Новости"

Его комментарий опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», — сказал представитель Кремля.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и отметил важность давления США и Европы на Москву для завершения конфликта. Зеленский ради завершения боевых действия «выразил готовность к компромиссу и открытость к переговорам по территориальным претензиям России».

17 и 18 февраля в Швейцарии прошел третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. Встречи состоялись в Женеве, делегацию Москвы на них возглавлял помощник российского лидера Владимир Мединский. Он рассказал, что консультации были «тяжелыми, но деловыми». Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше