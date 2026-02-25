В Кремле оценили целесообразность встречи глав России, США и Украины

17 и 18 февраля в Швейцарии прошел третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. Встречи состоялись в Женеве, делегацию Москвы на них возглавлял помощник российского лидера Владимир Мединский. Он рассказал, что консультации были «тяжелыми, но деловыми». Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.