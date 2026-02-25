Только не списывай точь-в-точь: Украина вслед за Россией захотела создать свой мессенджер

Ранее сообщалось, что в отечественном мессенджере Max упростили создание цифрового ID: теперь достаточно обновить приложение и дать согласие на обработку данных на «Госуслугах», обошлись без биометрии и кучи документов. В пресс-службе пояснили: нужно зайти в профиль, нажать «Добавить документы» и выбрать «Подтвердить». Код будет привязан к устройству, обновляться каждые 30 секунд и защищён от скриншотов.