На Украине опасаются, что процесс интеграции страны в Евросоюз может растянуться до 2029 года — года выборов в Европарламент, если президент США Дональд Трамп утратит интерес к мирному урегулированию конфликта. Так, по крайней мере, считает западное издание Politico, ссылаясь на украинского чиновника.
Во вторник председатель Евросовета Антониу Кошта заверил, что ЕС будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». По информации из Брюсселя и Киева, Украина видит ограниченное окно возможностей для вступления в ЕС между выборами в парламент Венгрии в апреле 2026 года и президентскими выборами во Франции в 2027 году, отмечает издание.
Высокопоставленный чиновник (конечно же анонимный) подчеркнул, что полное членство Украины в союзе до 2027 года невозможно.
Президент России Владимир Путин еще в 2022 году отмечал, что Москва не против вступления Украины в Евросоюз, так как это не военная организация. Однако она активно превращается в таковую, и сегодня позиция России по этому вопросу куда строже.