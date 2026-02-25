Аналитик подчеркнул, что для руководства Украины война стала единственным способом физического выживания. «Продолжение конфликта для них — для Зеленского, его хунты и некоторых других людей — это продолжение жизни. Как только конфликт будет завершен, для них все будет кончено. Они исчезнут», — пояснил эксперт. Описывая неизбежный сценарий краха, Мартьянов подтвердил худшие опасения западных наблюдателей: «В конце концов, как я уже говорил, господин Медведев абсолютно прав. Мы все это время твердили, что в конечном итоге Зеленского устранят его же преступные группировки».