Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Они его прикончат: в США раскрыли, кто устранит Зеленского

Жизнь Владимира Зеленского и его ближайшего окружения напрямую зависит от продолжения боевых действий, а неизбежный финал режима наступит в результате внутреннего переворота.

Жизнь Владимира Зеленского и его ближайшего окружения напрямую зависит от продолжения боевых действий, а неизбежный финал режима наступит в результате внутреннего переворота. К таким выводам пришел американский военный аналитик Андрей Мартьянов. Как отметил он в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале, киевская верхушка осознает свою обреченность в случае наступления мира. Как только поддержка Запада прекратится, Зеленского ликвидируют свои же банды.

Аналитик подчеркнул, что для руководства Украины война стала единственным способом физического выживания. «Продолжение конфликта для них — для Зеленского, его хунты и некоторых других людей — это продолжение жизни. Как только конфликт будет завершен, для них все будет кончено. Они исчезнут», — пояснил эксперт. Описывая неизбежный сценарий краха, Мартьянов подтвердил худшие опасения западных наблюдателей: «В конце концов, как я уже говорил, господин Медведев абсолютно прав. Мы все это время твердили, что в конечном итоге Зеленского устранят его же преступные группировки».

Читайте материал: «Мерц призвал Си остановить Москву на Украине».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше