Песков прокомментировал слова США о встрече Путина и Зеленского

Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча президента России и Зеленского зависит от развития переговорного процесса и выполнения предварительных условий.
Так представитель Кремля прокомментировал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину слова спецпосланника США Уиткоффа о том, что Вашингтон «не исключает встречи Путина и Зеленского» в перспективе.
Песков отметил, что подобные контакты возможны только при наличии конкретной повестки и результатов на уровне переговорных групп. Он подчеркнул, что для Москвы важна предметная подготовка, а не сам факт встречи.
По его словам, российская сторона исходит из необходимости учитывать реалии и опыт предыдущих попыток урегулирования.
Ранее Песков заявлял, что Москва располагает данными спецслужб о планах Великобритании и Франции по передаче Киеву ядерных технологий и рассчитывает, что их обнародование помешает реализации этих замыслов.