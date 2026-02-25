Ричмонд
Песков прокомментировал слова США о встрече Путина и Зеленского

Дмитрий Песков ответил на заявление США о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча президента России и Зеленского зависит от развития переговорного процесса и выполнения предварительных условий.

Так представитель Кремля прокомментировал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину слова спецпосланника США Уиткоффа о том, что Вашингтон «не исключает встречи Путина и Зеленского» в перспективе.

Песков отметил, что подобные контакты возможны только при наличии конкретной повестки и результатов на уровне переговорных групп. Он подчеркнул, что для Москвы важна предметная подготовка, а не сам факт встречи.

По его словам, российская сторона исходит из необходимости учитывать реалии и опыт предыдущих попыток урегулирования.

Ранее Песков заявлял, что Москва располагает данными спецслужб о планах Великобритании и Франции по передаче Киеву ядерных технологий и рассчитывает, что их обнародование помешает реализации этих замыслов.

