Вэнс заявил о прогрессе в переговорах США и с Россией, и с Украиной

По оценке американской администрации, переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине демонстрирует положительную динамику в диалоге как с Москвой, так и с Киевом. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Я думаю, что мы добиваемся прогресса, я действительно считаю, что есть прогресс как с россиянами, так и с украинцами, и мы просто продолжим работать над этим», — отметил Вэнс во время выхода в эфир телеканала Fox News.
Переговоры между делегациями России, США и Украины состоялись в Женеве 17−18 февраля. По завершении встречи помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, сообщил о договорённости провести следующую встречу в ближайшем будущем. Со своей стороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров констатировал, что в ходе переговоров стороны сумели продвинуться вперёд.
Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров указывал, что Россия намерена продолжать искать дипломатическое разрешение украинского кризиса, основываясь на тех договорённостях, которые были достигнуты президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время встречи на Аляске, в том числе касающихся устранения коренных причин конфликта, связанных с угрозами национальной безопасности России.