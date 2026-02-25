Ричмонд
«Путин всегда держит свое слово»: в Кремле напомнили о предложении Зеленскому приехать в Москву

Песков: Путин держит свое слово, предложение Зеленскому приехать в Москву в силе.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин всегда держит свое слово. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам пресс-секретаря президента России, предложение Путина приехать в Москву главе киевского режима Владимиру Зеленскому остается в силе, а российский лидер всегда держит свое слово.

Ранее Песков заявил, что президентам России и США, а также главе киевского режима имеет смысл встречаться лично в трехстороннем формате только для финализации договоренностей об урегулировании конфликта на Украине.

