«Путин всегда держит свое слово»: в Кремле напомнили о предложении Зеленскому приехать в Москву

Президент России Владимир Путин всегда держит свое слово. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
По словам пресс-секретаря президента России, предложение Путина приехать в Москву главе киевского режима Владимиру Зеленскому остается в силе, а российский лидер всегда держит свое слово.
Ранее Песков заявил, что президентам России и США, а также главе киевского режима имеет смысл встречаться лично в трехстороннем формате только для финализации договоренностей об урегулировании конфликта на Украине.