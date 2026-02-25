США расширили санкции против Ирана

Санкции распространились на 20 юридических и физических лиц, а также на 12 судов. Компании, против которых будут действовать рестрикции, зарегистрированы в Иране, Турции, Панаме, ОАЭ и других странах. Как следует из названий, многие из них имеют отношение к морским перевозкам.