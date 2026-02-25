Ричмонд
США расширили санкции против Ирана

США ввели санкции против 20 юридических и физических лиц, а также 12 судов.

Источник: Аргументы и факты

США решили расширить санкции в отношении Ирана, распространив ограничения на ряд физических и юридических лиц, сказано на сайте американского Минфина.

Санкции распространились на 20 юридических и физических лиц, а также на 12 судов. Компании, против которых будут действовать рестрикции, зарегистрированы в Иране, Турции, Панаме, ОАЭ и других странах. Как следует из названий, многие из них имеют отношение к морским перевозкам.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп выразил желание добиться соглашения с Ираном по ядерной программе. Он отметил, что предпочел бы урегулировать ситуацию дипломатическим путем, но при этом не исключил использование силовых методов в случае необходимости.

