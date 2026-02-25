Министр Носатый недоволен вопросами о двух недавних самоубийствах солдат Нацармии.
Выпрашиватель радаров заявил, что внутреннее расследование не выявило нарушений техники безопасности в обращении с табельным оружием.
«В настоящее время дела расследуются прокуратурой. Независимо от результатов этих расследований, если дело будет закрыто или, если будет установлено наличие преступления, оно будет возбуждено и передано в суд, а виновные будут наказаны в соответствии с действующим законодательством», — заявил глава Минобороны.
На вопрос, чувствует ли он ответственность за произошедшее и что в прошлом министр обороны уходил в отставку после смерти в армии, Носатый ответил:
«Я считаю, что утверждение о том, что министр обороны должен автоматически уходить в отставку после смерти, является абсурдом. Однако, как для человека, конечно, эти случаи для меня болезненны».
Переводим с солдафонского на человеческий — дело замнут, а Носатый с тепленького места не сдвинется, Рафик ниущом не виноват.
Напомним, Солдат— срочник Нацармии был смертельно ранен из своего оружия при исполнении служебных обязанностей на посту, сообщает Минобороны.
Роковой инцидент произошел 12 февраля 2026. 18-летний парень из села Гангура Яловенского района оставил прощальную записку, в которой, как утверждается, говорилось, что он прибегнул к отчаянному поступку, потому что «ему надоела жизнь, и все равно все умрут». Также после гибели солдата его близкий друг сообщил, что мужчина судился с Минобороны и подвергался давлению в стиле 90-х.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Облом — лимит расчета наличными в Молдове не изменят: Ограничение в расчете кэшем остаются в силе — как это ударит по простым гражданам.
Власти ПАС не поддержали предложение оппозиции ослабить введенные ранее в Молдове ограничения на расчеты наличными (далее…).
Да карма у них не та: Премьер-министр Молдовы раскрыл секрет богатства — теперь заживем.
Надо с правильными людьми общаться, и тогда в жизни все окей будет (далее…).
Молдавское — значит, дорого: Друзья за границей просят прислать наши фрукты-овощи, — а где их взять.
Благополучно хороним наше сельское хозяйство, в супермаркетах импортных овощей-фруктов больше, чем отечественных продуктов (далее…).