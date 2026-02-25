Ричмонд
Самолёт Лукашенко приземлился в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина. Кадры из столичного аэропорта публикует близкий к администрации белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Источник: Life.ru

Александр Лукашенко прибыл в Москву. Видео © Telegram / Пул Первого.

Лукашенко встретил в московском аэропорту в том числе Юрий Селиверстов, занимающий пост главы белорусской дипмиссии в России. Все встречи у президента назначены на завтрашний день.

Как сообщалось, завтра, 26 февраля, в Москве пройдёт заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и белорусского коллеги Александр Лукашенко. Ожидается принятие важных решений по углублению интеграции. Ранее уже публиковалось видео, как самолёт белорусского лидера вылетел в Россию.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

