Шейнбаум обсудила с Трампом ситуацию в Мексике после убийства наркобарона

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили недавние беспорядки в Мексике, помощь со стороны США и обмен разведданными. Об этом сообщает El Financiero.

Источник: AP 2024

«Он позвонил мне вчера или позавчера — короткий, восьмиминутный разговор, чтобы спросить, что происходит в Мексике, как обстоят дела. Все в порядке, и я рассказала ему, как проходила операция, что у нас была помощь в разведке со стороны правительства Соединенных Штатов, что координация идет очень хорошо», — сообщила Шейнбаум на пресс-конференции.

Мексиканские силы безопасности 22 февраля ликвидировали наркобарона Эль Менчо — Немесио Осегеру Сервантеса. Это привело к беспорядкам в нескольких штатах с поджогами автомобилей, магазинов, а также блокированием дорог.

Госдеп США назвал «великим событием» убийство главы картеля в Мексике. Трамп признал участие США в операции.

