Польша намерена увеличить численность армии до 500 тыс. человек

Ранее сообщалось, что в Варшаве расследуют хищение около 500 тыс. злотых из кассы взаимопомощи при канцелярии президента. По данным следствия, сотрудник администрации оформлял фиктивные займы от имени коллег и присваивал деньги, из-за чего у работников удерживали средства из зарплаты. Прокуратура допрашивает свидетелей и устанавливает размер ущерба.