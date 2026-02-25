Ричмонд
Польша намерена увеличить численность армии до 500 тыс. человек

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о планах увеличить численность армии Польши до 500 тысяч человек.

Источник: Аргументы и факты

Польша планирует увеличить численность армии до 500 тыс. человек, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Армия численностью в полмиллиона человек — это стратегическая цель на несколько лет, которую мы будем реализовывать», — сказал глава оборонного ведомства в эфире телеканала TVP Info.

Он уточнил, что речь идет как о профессиональной армии, так и о войсках территориальной обороны.

По официальным данным, в настоящее время численность армии Польши составляет 218 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Варшаве расследуют хищение около 500 тыс. злотых из кассы взаимопомощи при канцелярии президента. По данным следствия, сотрудник администрации оформлял фиктивные займы от имени коллег и присваивал деньги, из-за чего у работников удерживали средства из зарплаты. Прокуратура допрашивает свидетелей и устанавливает размер ущерба.