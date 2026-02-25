Польша намерена увеличить численность армии до 500 тыс. человек

Польша планирует увеличить численность армии до 500 тыс. человек, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
«Армия численностью в полмиллиона человек — это стратегическая цель на несколько лет, которую мы будем реализовывать», — сказал глава оборонного ведомства в эфире телеканала TVP Info.
Он уточнил, что речь идет как о профессиональной армии, так и о войсках территориальной обороны.
По официальным данным, в настоящее время численность армии Польши составляет 218 тыс. человек.
