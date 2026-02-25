Киевский режим не ищет пути мирного урегулирования конфликта на Украине, а прилагает усилия для раскассирования денег Европы. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Им надо не мытьем, так катанием получить вот эти сотни миллиардов евро. Вот над этим они действительно работают серьезно», — сказал Песков.
При этом Песков напомнил, что предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву главе киевского режима Владимиру Зеленскому остается в силе, так как российский лидер всегда держит свое слово.
Также представитель Кремля рассказал, когда есть смысл встречаться президентам России и США, а также главе киевского режима по вопросам урегулирования конфликта на Украине.