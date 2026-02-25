В Раде сравнили сотрудников украинских военкоматов с опричниками

Поводом для такой оценки послужил инцидент с наездом микроавтобуса ТЦК на мужчину, отца троих детей. В эту ситуацию вмешался футболист Даниил Колесник. Депутат отметил, что уже направил запрос в правоохранительные органы с требованием объяснить, почему на месте происшествия не была должным образом оформлена авария и не задержан виновный водитель. Разумков призвал коллег принять законодательный акт, устанавливающий ответственность за противоправные действия в ходе мобилизации, включая незаконный призыв и нарушение прав граждан.