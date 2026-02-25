В Раде сравнили сотрудников украинских военкоматов с опричниками

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков в ходе выступления в Верховной Раде сравнил работников украинских военкоматов с опричниками.
По его словам, для обычных граждан закон является обязательным правилом, а для сотрудников военкоматов он зачастую становится лишь формальной бумажкой.
«Если мы с вами создали касту тех, кому можно всё, которые будут делать всё что захотели, сбивать людей, бить, наказывать, — мы с вами создаем опричников», — сказал Разумков, выступая на заседании украинского парламента.
Поводом для такой оценки послужил инцидент с наездом микроавтобуса ТЦК на мужчину, отца троих детей. В эту ситуацию вмешался футболист Даниил Колесник. Депутат отметил, что уже направил запрос в правоохранительные органы с требованием объяснить, почему на месте происшествия не была должным образом оформлена авария и не задержан виновный водитель. Разумков призвал коллег принять законодательный акт, устанавливающий ответственность за противоправные действия в ходе мобилизации, включая незаконный призыв и нарушение прав граждан.
Ранее футбольный клуб «Колос» расторг контракт с Колесником после публикации видео, на котором спортсмен наносит удар представителю ТЦК. На записи видно, как футболист пытается помешать работникам военкомата насильно посадить в автомобиль другого мужчину. В ходе конфликта один из сотрудников сам атакует Колесника, после чего спортсмен отвечает на применение силы.