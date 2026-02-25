Кремль объяснил, когда состоится встреча Путина, Трампа и Зеленского

В Кремле подтвердили готовность к трехсторонним переговорам России, США и Украины, однако подчеркнули, что личная встреча лидеров возможна исключительно для юридического закрепления уже достигнутой «сделки». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину отметил, что формат участия Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского станет логичным завершением процесса, когда все спорные моменты будут предварительно улажены.
«Трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», — подчеркнул Дмитрий Песков. При этом он напомнил, что давнее предложение Владимира Путина о приезде Зеленского в Москву всё еще остается в силе, добавив, что российский лидер «всегда держит свое слово».
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News сообщил, что вместе с Джаредом Кушнером намерен представить сторонам конкретные предложения в течение ближайших трех недель. Вашингтон рассчитывает, что эти инициативы сведут президентов вместе для достижения «лучшего результата».
Сам Владимир Зеленский признал, что принципиальный вопрос территорий невозможно решить на уровне делегаций, и это требует диалога непосредственно между главами государств.
Читайте материал: «Мерц призвал Си остановить Москву на Украине».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.