Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Смысл встречи Путина и Зеленского под вопросом

Смысл встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского остается под вопросом, пока Киев сохраняет нынешние переговорные позиции. Об этом в среду, 25 февраля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Смысл встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского остается под вопросом, пока Киев сохраняет нынешние переговорные позиции. Об этом в среду, 25 февраля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Что касается перспектив организации встреч президента России и Зеленского, ну, пока давайте ограничимся тем, что вспомним его заявление за последнюю неделю. И задаться вопросом, есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию. Они вообще себе это как видят? — приводит его слова корреспондент информационной службы «Вести» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

24 февраля Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным для завершения конфликта. Он публично обратился к российскому коллеге с инициативой провести очные переговоры.

30 января украинский президент заявил, что не собирается ехать в Москву на встречу с российским лидером. По его словам, он готов пригласить Путина на переговоры в Киев.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что завышенных ожиданий в контексте переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта у Москвы нет.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше