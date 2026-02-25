Песков: Смысл встречи Путина и Зеленского под вопросом

Смысл встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского остается под вопросом, пока Киев сохраняет нынешние переговорные позиции. Об этом в среду, 25 февраля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
— Что касается перспектив организации встреч президента России и Зеленского, ну, пока давайте ограничимся тем, что вспомним его заявление за последнюю неделю. И задаться вопросом, есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию. Они вообще себе это как видят? — приводит его слова корреспондент информационной службы «Вести» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
24 февраля Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным для завершения конфликта. Он публично обратился к российскому коллеге с инициативой провести очные переговоры.
30 января украинский президент заявил, что не собирается ехать в Москву на встречу с российским лидером. По его словам, он готов пригласить Путина на переговоры в Киев.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что завышенных ожиданий в контексте переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта у Москвы нет.