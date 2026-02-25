Песков: Смысл встречи Путина и Зеленского под вопросом

— Что касается перспектив организации встреч президента России и Зеленского, ну, пока давайте ограничимся тем, что вспомним его заявление за последнюю неделю. И задаться вопросом, есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию. Они вообще себе это как видят? — приводит его слова корреспондент информационной службы «Вести» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.