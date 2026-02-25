Словакия готова принять новые меры против Украины, заявил Фицо

В понедельник Фицо заявил, что Словакия прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти, в которой нуждается страна, по нефтепроводу «Дружба» Киевом не были восстановлены.
«Правительство готово и к другим ответным мерам, если мы будем видеть, что украинский президент не заинтересован поставлять нам то, на что у нас есть право, то, что мы купили», — сказал Фицо на пресс-конференции, ее транслировал словацкий новостной портал TASR в среду.
Он заявил, что не будет пока озвучивать, какие конкретно меры могут быть приняты, но заверил, о готовности Словакии к ним.
«Словакия — не слуга Украины», — заключил Фицо.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу «Дружба» из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Власти Словакии считают, что нефтепровод «Дружба» функционирует, а остановка поставок нефти — политическое решение украинской стороны, цель которого — шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе. Возобновление поставок по «Дружбе» ожидается не раньше марта.